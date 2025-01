"...o homem, de 41 anos, estacionou seu veículo em frente a uma quadra de futebol e, ao retornar, verificou que o vidro (...) estava quebrado - os dispositivos que lhe possibilitam locomoção, comunicação e realização de atividades habituais haviam sido levados...".

Sexta 10/01/25 - 18h34

Da Polícia Civil, sexta-feira, 18h30m:



PCMG recupera dispositivos de acessibilidade furtados de deficiente



Em Montes Claros, região Norte do estado, nesta sexta-feira (10/1), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou dispositivos de acessibilidade, notebook e documentos pessoais pertencentes a uma pessoa com deficiência, vítima de furto.



O crime ocorreu há uma semana, no último dia 3. Na ocasião, o homem, de 41 anos, estacionou seu veículo em frente a uma quadra de futebol e, ao retornar, verificou que o vidro traseiro do carro estava quebrado e que os dispositivos lhe possibilitam locomoção, comunicação e realização de atividades habituais haviam sido levados com os outros itens.





Segundo o delegado responsável pelas investigações, Carlos Alexandre Gomes dos Santos, a equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Montes Claros iniciou os levantamentos, possibilitando a identificação dos suspeitos da prática do furto - um homem,de 36 anos, e uma mulher, de 34. Os policiais chegaram, ainda, o suspeito de receptação, de 47 anos.





Carlos Alexandre esclarece que os equipamentos foram restituídos à vítima, e o inquérito policial encontra-se em fase de conclusão para remessa ao Poder Judiciário.





As ações da 1ª Delegacia contaram com a cooperação do Grupo de Apoio da Delegacia Regional de Polícia Civil e da Polícia Militar.