11, 17, 19, 26, 49 e 54. Ninguém acertou os 6 números da Mega deste sábado. Prêmio na terça-feira será de 34 milhões de reais

Sábado 11/01/25 - 20h44

No sorteio da Mega-Sena deste sábado (11), nenhum apostador acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular em R$ 34 milhões para o próximo sorteio, que será na terça-feira (14).



As dezenas sorteadas foram: 11, 17, 19, 26, 49 e 54.



Na quina, 82 apostas levaram R$ 34.367,81 cada, enquanto a quadra premiou 4.640 pessoas com R$ 867,66.



A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana – às terças, quintas e sábados.



A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita presencialmente ou online até as 19h do dia do sorteio.