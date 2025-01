Em 8 dias, já empossado presidente dos Estados Unidos, Trump pretende assinar mais de 100 decretos imediatos, muitos revertendo as políticas de Biden e acelerando as deportações

Domingo 12/01/25 - 7h20

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma série de decretos que devem impactar diretamente a América Latina, especialmente no que diz respeito à segurança das fronteiras e à imigração.



Entre as principais medidas está a retomada da construção do muro na fronteira com o México, uma das promessas mais simbólicas de seu governo anterior.



Além disso, Trump pretende reforçar a política de asilo, exigindo que migrantes latino-americanos permaneçam no México enquanto aguardam a análise de seus pedidos pelos EUA.



Outro ponto central é a criação de centros de detenção para migrantes e a aceleração de deportações, priorizando cerca de 1 milhão de pessoas que estão em situação irregular no território norte-americano.



O plano inclui reforçar barreiras físicas e institucionais na fronteira sul, o que pode gerar tensões com países vizinhos, como México, Guatemala e El Salvador.















O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar mais de 100 decretos já nos primeiros dias de seu novo mandato.





Muitas ordens executivas buscarão reverter políticas do governo Joe Biden, em áreas como desenvolvimento energético, regras trabalhistas, políticas educacionais e vacinação.







O novo governo deve revogar diversas ordens executivas de Biden e implementar suas próprias propostas rapidamente.