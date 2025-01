Inflação oficial, em 4,83%, pode ser bem maior especialmente nas cidades menores e mais afastadas

Segunda 13/01/25 - 6h36

A alta dos preços brasileiros tem gerado apreensão entre os consumidores, que sentem que o custo de vida está mais elevado do que a inflação oficial.



O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) indica que a inflação fechou 2024 em 4,83%.



O grupo de Alimentação e Bebidas, que teve aumento de 7,69%, é o que mais pesa no bolso das famílias.





Produtos como carne, café e leite registraram altas expressivas, afetando diretamente as famílias que gastam a maior parte da renda em alimentos.



Famílias de classe média-baixa sofrem mais com o impacto da alta dos alimentos.



O IPCA abrange uma cesta diversificada de produtos e serviços, como passagens aéreas, carros e gasolina, que nem sempre fazem parte do consumo das famílias de renda mais baixa.



Em cidades menores ou mais afastadas o impacto dos alimentos é ainda maior.