A 7 dias da posse de Trump, mundo começa a se modificar, a partir do que disse o poderoso dono da Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp

Segunda 13/01/25 - 7h57

Em uma semana, Donald Trump assumirá a presidência dos Estados Unidos e isto já altera, e muito, o que acontece praticamente em todo o globo:



- Mark Zuckerberg, o dono e todo poderoso da Meta, Facebook, Instagram e Whats App anunciou o fim dos programas de checagem de informações, que ele mesmo considerou abusivos.



- O McDonald’s encerrou as iniciativas de inclusão e diversidade.



- A poderosa BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, deixou grupo climático que ditava as regras planetárias.



- A Walmart, Amazon e Boeing passaram a ajustar suas políticas ao novo cenário que Trump sinalizou.