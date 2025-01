Prefeitura de M. Claros alerta: pela internet, criminosos tentam aplicar golpe contra empresários. Saiba mais, e fique atento

Segunda 13/01/25 - 11h23

Da Prefeitura, segunda-feira, 11h22m:





A Prefeitura de Montes Claros alerta: empresários da cidade estão recebendo e-mails falsos, no nome do Município, alertando para irregularidades no alvará.



O e-mail contém um link malicioso que direciona para um formulário destinado a descobrir os dados do contribuinte, para futuramente serem usados na aplicação de golpes.



A orientação é clara: a Prefeitura não faz esse tipo de comunicado por e-mail, apenas através de correspondência via correio ou pessoalmente.



Assim, caso receba um e-mail do tipo, entre em contato imediatamente com a Secretaria de Infraestrutura, através do 2211-3284 e NÃO CLIQUE EM NADA.