Terça 14/01/25 - 6h47

A Mega-Sena desta terça-feira (14) pode premiar com R$ 34 milhões quem acertar as seis dezenas sorteadas.



No último concurso, sábado (11), nenhum apostador conseguiu o prêmio principal.







A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita presencialmente nas lotéricas ou pela internet, até as 19h.





A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, sempre às terças, quintas e sábados.