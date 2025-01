Nova sanção dos Estados Unidos contra a Rússia eleva o preço do petróleo ao maior patamar dos últimos 6 meses

Terça 14/01/25 - 7h06

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte alta nesta segunda-feira (13), impulsionados pelas recentes sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia, que afetam grandes empresas de petróleo e gás.



O movimento deixou em segundo plano as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas.



Na bolsa de Nova York (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro subiu 2,93%, fechando a US$ 78,82 por barril.



Já o Brent, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), registrou alta de 1,56%, encerrando o dia a US$ 81,01 por barril.



Ambos atingiram os maiores patamares desde agosto de 2024.



No pior cenário, a produção de petróleo da Rússia pode cair até 800 mil barris por dia.



As novas sanções podem impulsionar ainda mais os preços do petróleo.



O Brent pode ficar em média US$ 77,50 no primeiro trimestre e US$ 75 no segundo trimestre de 2025, sugerindo um ano de alta nos preços da commodity.