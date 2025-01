Roubo, no centro de M. Claros. A PM relata:

Terça 14/01/25 - 9h26

Da Polícia Militar, terça-feira, 9h08m:



Durante turno de serviço, realizando patrulhamento preventivo pela região central, fomos acionados pela vítima R.P.F ,bastante nervosa, nos relatando ser vítima de roubo.



Após coletar as informações e características do possível autor, realizamos um intenso rastreamento. Onde localizamos o autor M.A.X.O juntamente com os pertences da vítima.



Diante ao exposto , o autor M.A.X.O foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de plantão da polícia civil. Todos os pertences oriundos do roubo foram restituídos à vítima.





🔗 😭01 maior preso





MATERIAIS RECUPERADOS



📲 01 ( um ) aparelho celular



💳 01 ( um ) cartão de crédito



🛍️ 01 ( uma ) bolsa



🔑 05 ( cinco ) chaves



🪪 Carteira de identidade civil



🪪 Título de eleitor





EQUIPE



🚔 31970

👮🏻‍♂️ CB SÉRGIO OLIVEIRA ( ALUNO DO CEFS )

👮🏾‍♂️CB GONÇALVES