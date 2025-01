A 5 dias da posse, assessores de Trump preparam medidas de impacto para repercutirem imediatamente

Terça 14/01/25 - 23h44

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja emitir uma série de ordens executivas logo após assumir o cargo em 20 de janeiro.



As medidas devem repercutir principalmente em áreas de imigração e segurança nacional.



Trump pretende deportar imigrantes em situação irregular, autorizar prisões de pessoas e retomar a construção do muro na fronteira com o México.



Pode até declarar a imigração ilegal como uma emergência nacional para liberar fundos militares destinados ao projeto.