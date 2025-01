Presidente afastado da Coreia do Sul foi preso e, como os demais reclusos, precisa acordar às 6h30m e dormir sempre às 21h

Quarta 15/01/25 - 7h19

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi preso após uma operação de seis horas.



Foi levado ao Centro de Detenção de Seul, onde ficará em uma cela solitária.



Yoon foi detido na manhã desta quarta-feira (15), horário local, enquanto no Brasil ainda era noite de terça-feira (14).



Foi empregado forte esquema, com apoiadores do político tentando impedir a detenção.



O agora ex-presidente é investigado por insurreição, após decretar lei marcial em dezembro para restringir direitos civis.



Yoon passou por checagem de identidade e exame médico.



No local, a rotina dos presos inclui acordar às 6h30 e dormir às 21h.