Cessar-foto entre Israel e Hamas deve liberar os primeiros reféns já no dia 19 de janeiro. Saiba mais

O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, previsto para entrar em vigor em 19 de janeiro, deve começar com a libertação de três reféns israelenses no primeiro dia.



Pelo menos, é o que admite documento divulgado por representante do Hamas.



O plano será executado em três fases, cada uma com duração de 42 dias.



Na primeira etapa, 33 reféns detidos em Gaza serão libertados, com a devolução progressiva de reféns israelenses, inicialmente mulheres, a cada sete dias.



Na sexta semana, o Hamas deverá soltar todos os detidos incluídos nessa fase, enquanto Israel libertará prisioneiros palestinos, conforme as listas fornecidas.



A segunda fase visa a cessação definitiva das operações militares e a libertação de todos os reféns masculinos vivos, acompanhada da retirada das tropas israelenses da Faixa de Gaza.



A terceira etapa inclui a troca de restos mortais e o início de um plano de reconstrução para Gaza, com duração de três a cinco anos.