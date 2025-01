M. Claros: "Ainda durante a ação, os policiais localizaram grande quantidade de drogas com um homem, de 22 anos, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes"

Quinta 16/01/25 - 14h15

Da Polícia Civil, quinta-feira, 14h12m:



Operação em Montes Claros mira crimes decorrentes do tráfico de drogas



As polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG) desencadearam em Montes Claros, no Norte do estado, a operação Efeito Dominó visando ao cumprimento de dois mandados de prisão e 20 de busca e apreensão.



A ação, realizada nessa quarta-feira (15/1), decorre de inquérito instaurado para apurar o homicídio de um adolescente, de 17 anos, ocorrido no dia 24 de dezembro de 2023.



De acordo com a delegada Francielle Drumond, levantamentos apontam que o crime teria relação com o tráfico de drogas.



Em represália à morte do adolescente, ao longo de 2024, ocorreram várias tentativas de homicídio, com disparos de armas de fogo entre grupos criminosos rivais.





A operação Efeito Dominó teve como objetivo a repressão aos fatos relacionados ao homicídio, aos homicídios tentados e ao tráfico de drogas.





Prisões





No curso dos trabalhos policiais, foram cumpridos mandados contra dois homens, de 28 e 36 anos, apontados como mandantes do homicídio do adolescente. Além das ordens judiciais, o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por posse de arma e munição, e o de 36, por tráfico de drogas.



Ainda Durante a ação, os policiais localizaram grande quantidade de drogas com um homem, de 22 anos, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.





Pouca quantidade de droga foi encontrada com outros três suspeitos, sendo eles conduzidos para a delegacia. Após, formalizado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), os jovens, com idades entre 19 e 22 anos, foram liberados.





Um homem, de 50 anos, também foi conduzido à delegacia após os policiais encontrarem com ele armas de fogo e munições, sendo liberado após o pagamento de fiança.





Apreensões





A operação resultou na apreensão de diversos materiais relacionados ao tráfico, entre balanças de precisão, flaconetes vazios para embalar as drogas, dichavadores, faca, caixas de papel de seda para cigarro, drogas já embaladas para comercialização, cadernos com anotações do tráfico, celulares, uma pistola, três espingardas (duas delas de ar comprimido), um simulacro de arma de fogo, munições, cerca de R$ 800 em dinheiro e uma motocicleta (furtada em Belo Horizonte em novembro do último ano).





Efeito Dominó





O nome da operação, Efeito Dominó, é uma metáfora para demonstrar a fragilidade das organizações criminosas frente às ações das forças de segurança.





O “efeito dominó” faz alusão aos desdobramentos que um ato efetivo traz consigo, da mesma forma que, quando se derruba uma peça de dominó, acarreta-se a queda das próximas peças.