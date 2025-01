Após Israel aprovar, cessar fogo deve libertar 3 reféns no domingo. 48 mil pessoas morreram em 467 dias do conflito, em Gaza

Sexta 17/01/25 - 23h46

Após reunião do Conselho de Ministros, o governo de Israel aprovou oficialmente o acordo de cessar-fogo com o Hamas nesta sexta-feira (17).



O resultado da votação foi de 24 votos favoráveis e 8 contrários, após a recomendação do gabinete de segurança.



O cessar-fogo encerrará 467 dias de conflito na Faixa de Gaza, com mais de 48 mil mortos.



Estipula a libertação gradual de 33 reféns pelo Hamas.



Três devem ser liberados já no domingo (19).



Em contrapartida, Israel deve soltar centenas de prisioneiros palestinos e suspender os bombardeios na região.





A decisão teve resistência de alas do governo Netanyahu.



Netanyahu agradeceu os esforços dos mediadores internacionais, como Estados Unidos, Catar e Egito.



O cessar-fogo deve entrar em vigor no domingo.