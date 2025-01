Por 6 meses, desde esta sexta-feira, INSS não poderá bloquear aposentadorias, pensões e benefícios por falta de "prova de vida". Saiba mais

Sexta 17/01/25 - 23h51

O INSS anunciou a suspensão, por seis meses, do bloqueio de aposentadorias, pensões e benefícios por falta de “prova de vida”.



A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (17) e já está em vigor.







Desde 2023, cabe ao INSS verificar a condição do beneficiário, utilizando cruzamentos de dados governamentais, como CPF, RG e passaporte.



Quando os dados não são suficientes, o beneficiário pode ser convocado a comparecer presencialmente em uma agência ou realizar perícia médica, presencial ou remota.



O adiamento pretende melhorar o sistema de cruzamento de informações, reduzindo convocações.



As regras da “prova de vida” permanecem inalteradas: a responsabilidade pela comprovação é do INSS, isentando aposentados e pensionistas do processo.