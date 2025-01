Pelo menos 21 deputados da oposição brasileira estão em Washington para a posse de Trump. Michelle poderá se reunir com Melania, novamente a primeira-dama

Domingo 19/01/25 - 10h24

A posse de Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para esta segunda-feira (20), contará com a presença de pelo menos 21 deputados federais da oposição brasileira.



A representação oficial do Brasil, sem convite a Lula, ficará a cargo da embaixadora em Washington, Maria Luiza Viotti.



Entre os líderes globais convidados para a cerimônia estão Javier Milei, presidente da Argentina, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.



Deputados disseram que os custos da viagem foram pagos com recursos próprios.



Disseram que pretendem representar o ex-presidente Bolsonaro na cerimônia.



A ex-primeira-dama, Michelle, também viajou para a posse.



Bolsonaro, cujo passaporte foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024, teve pedido ao Supremo Tribunal Federal negado para viajar.





A posse pode incluir um encontro entre Michelle Bolsonaro e Melania Trump, mulher de Trump.