Na área de Bocaiúva, capotamento de carro na manhã de domingo feriu 3 pessoas, de 56, 62 e 88 anos

Domingo 19/01/25 - 11h02

Dos Bombeiros, domingo, 10h54m:





O Posto Avançado de Bombeiros de Bocaiúva foi acionado na manhã deste domingo (19/01), às 07h29min, para atender a uma ocorrência de capotamento de automóvel na rodovia MGC-451, km 39, em Bocaiúva/MG.



No local, os militares encontraram um automóvel de passeio tombado sobre o lado do motorista, na margem da rodovia. O veículo deslocava-se de São Paulo/SP com destino a Cipó/BA.



Havia três ocupantes no automóvel, todos adultos. O condutor, A.B.S., de 56 anos, apresentava escoriações na mão direita e no braço esquerdo. Já a passageira, V.L.R., de 62 anos, apresentava um edema na mão direita e traumatismo cranioencefálico (TCE). Ambos estavam conscientes, orientados e fora do veículo, às margens da rodovia.



A terceira vítima, F.A.L., de 88 anos, que estava no banco traseiro, consciente e orientada apresentava escoriações no braço direito e queixava-se de fortes dores na região das costelas do lado esquerdo. Ela estava presa às ferragens.



Utilizando técnicas de salvamento veicular, os bombeiros conseguiram criar uma acesso e retirar as ferragens, resgatando a vítima com segurança.



Posteriormente, a equipe de Operações Aéreas (Arcanjo 06) assumiu o atendimento da vítima resgatada, encaminhando-a para a Santa Casa de Montes Claros. As outras duas vítimas foram atendidas por uma equipe do SAMU de Bocaiúva/MG e conduzidas ao Hospital Regional de Bocaiúva Doutor Gil Alves.



Prestaram apoio na ocorrência duas guarnições do Posto Avançado de Bombeiros de Bocaiúva, uma equipe do 3º CEOA (Arcanjo 06), uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária de Montes Claros e uma unidade de suporte avançado de vida do SAMU de Bocaiúva.