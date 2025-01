Trump tomará posse nesta segunda-feira e deve assinar cerca de 100 decretos de aplicação imediata. Ontem, anunciou que irá sexta-feira visitar a área de incêndios em Los Angeles

Segunda 20/01/25 - 6h42

Ontem, véspera de sua posse, hoje, Donald Trump revelou que vai assinar cerca de 100 ordens executivas logo após assumir o cargo nesta segunda-feira (20).



Durante jantar no National Building Museum, Trump destacou que as ações visam cumprir rapidamente as promessas de campanha e reverter políticas do governo Biden.



Anunciou que revogará ordens executivas anteriores, classificando-as como "destrutivas e radicais".



Trump abordou tópicos como:



TikTok:



Anunciou o retorno do aplicativo, prometendo atrasar a proibição prevista para este domingo.





Cessar-fogo no Oriente Médio:



Celebrou o acordo entre Israel e Hamas, chamando-o de um marco rumo à paz e atribuindo o feito à sua vitória eleitoral.





Incêndios na Califórnia:



Expressou solidariedade às vítimas em Los Angeles e anunciou visita ao estado na próxima sexta-feira.





Trump reiterou seu compromisso em implementar mudanças desde o primeiro dia de governo, prometendo agir de forma imediata e ampla.