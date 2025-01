TikTok sai e volta ao ar nos Estados Unidos, mas a China, nesta segunda-feira, disse que empresas devem decidir de forma independente as suas operações

Segunda 20/01/25 - 7h02

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta segunda-feira (20) que empresas devem decidir de forma independente sobre suas operações.



A declaração veio após o presidente reeleito dos EUA, Donald Trump, sugerir uma joint-venture entre os proprietários do TikTok, a ByteDance, e o governo americano, com os EUA assumindo 50% da propriedade.



Neste domingo (19), o TikTok foi temporariamente suspenso nos Estados Unidos devido a lei federal sancionada em 2024, que obrigava a venda de sua operação no país.





Trump anunciootok u decreto para adiar a aplicação da legislação, permitindo o retorno do aplicativo após mais de dez horas fora do ar.







Os EUA alegam que o TikTok representa um risco à segurança nacional por supostamente coletar dados sensíveis de mais de 170 milhões de usuários no país.



O governo teme que as informações possam ser usadas pela China para espionagem.



A ByteDance nega as acusações.



A lei, aprovada pelo governo Biden, determina que o aplicativo seja banido caso a venda não fosse concluída até 19 de janeiro de 2025, prevendo multas severas para serviços que continuassem a operar a plataforma.