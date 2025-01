Enquanto Trump toma posse nos Estados Unidos, Lula reunirá o ministério na Granja do Torto

Segunda 20/01/25 - 7h10

Enquanto Trump assume o governo dos Estados Unidos, o presidente Lula realiza nesta segunda-feira (20), em Brasília, a primeira reunião ministerial de 2025, assinalando o início da segunda metade do governo.



O encontro será na Granja do Torto e em meio a pressões por uma reforma ministerial.



O plano econômico também enfrenta desafios.



No cenário político e internacional, o governo procura melhorar a relação com o Congresso, definir estratégias para as eleições de 2026 e viabilizar a COP 30 em Belém.