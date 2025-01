Caso de homem, com histórico de esquizofrenia, e que tentou matar a mãe, desembarca nos jornais de BH

Segunda 20/01/25 - 11h36

Do Jornal O Tempo, segunda-feira, 11h10m:Homem tenta enforcar a própria mãe, ameaça moradores com facão, mas é contido por vizinhos em MinasTestemunhas mobilizaram o rapaz até a chegada da Polícia MilitarJoão LagesA Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos depois de atacar a própria mãe e tentar enforcá-la.O caso ocorreu na noite do último sábado (18) na cidade de Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais.De acordo com o relato de testemunhas aos militares, o homem ficou o dia inteiro bastante agitado, parecendo estar sob efeito de drogas ou em um surto psicótico.Ele tentou enforcar a própria mãe, ameaçou os vizinhos com um facão, e tentou invadir uma casa.Mas, em determinado momento, ele foi contido por moradores da região.Quando a PM chegou ao local, o suspeito estava inconsciente.Ele foi socorrido para uma unidade de pronto atendimento.Como já havia o histórico de esquizofrenia, o homem permaneceu internado e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.