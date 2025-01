Trump fez por 30 minutos discurso - considerado contundente - de como pretende repor os Estados Unidos na liderança mundial

Segunda 20/01/25 - 14h45

Empossado como 47º presidente dos Estados Unidos ainda há pouco, Donald Trump fez promessas de restaurar a prosperidade e a soberania do país.



Declarou que sua prioridade é tornar a América novamente uma nação rica e livre.



Anunciou ordem executiva declarando emergência nacional na fronteira com o México, prometendo deportar imigrantes ilegais e rotular cartéis como organizações terroristas.



Afirmou que o Golfo do México será renomeado como "Golfo da América" e falou em "retomar o controle do Canal do Panamá".



Reafirmou o apoio ao empreendedorismo e revelou planos de expansão territorial e espacial, com a intenção de levar astronautas americanos a Marte.



O discurso foi contundente, em muitas direções.