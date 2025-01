Medidas tomadas hoje por Trump já repercutem pelo mundo, entre elas retirada do acordo de Paris, saída dos Estados Unidos da OMS e emergência na fronteira com o México

Segunda 20/01/25 - 23h52

No primeiro dia de trabalho e logo após tomar posse, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou decretos com repercussão imediata na política nacional e internacional.



Algumas das principais medidas:



- Perdão aos acusados do ataque ao Capitólio:



Trump concedeu perdão total a cerca de 1.500 pessoas envolvidas no 6 de janeiro de 2021, incluindo as condenadas por agressão.



- Retirada dos EUA do Acordo de Paris:



Trump formalizou a saída dos Estados Unidos do pacto climático global, argumentando que os custos para o país eram elevados em relação aos benefícios.



- Saída da OMS:



O presidente anunciou a retirada dos EUA da Organização Mundial da Saúde, criticando a má gestão da pandemia de Covid-19 e o que chamou de influência política indevida dentro da organização.





- Medidas migratórias:



Declarou emergência na fronteira sul, mobilizando recursos do Pentágono para retomar a construção do muro.



Também encerrou o uso de um aplicativo que facilitava a notificação de migrantes à Alfândega.



- Rescisão de políticas da era Biden:



Revogou 78 decretos, incluindo medidas contra a discriminação sexual, o direito de pessoas transgênero servirem nas forças armadas e proibições ao uso de prisões privadas.



- Congelamento de contratações públicas:



Impôs uma pausa nas contratações do governo federal e criou o Departamento de Eficiência Governamental.





- As decisões sinalizam uma retomada de prioridades de seu primeiro mandato, reforçando sua visão de "America First".