Biden deixou carta para Trump, na mesa "Resolute" do Salão Oval

Segunda 20/01/25 - 23h59

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no segundo mandato, encontrou carta deixada pelo ex-presidente Joe Biden na mesa "Resolute" do Salão Oval enquanto assinava decretos e respondia perguntas de jornalistas.



Questionado sobre a existência da mensagem, Trump procurou no móvel e a encontrou, mas não a leu imediatamente.



A carta é uma tradição de décadas, iniciada possivelmente com Ronald Reagan em 1989, quando ele deixou uma mensagem para George H.W. Bush, marcada por tom amigável e conselhos.



Desde então, a prática tem sido mantida por presidentes.



Exemplos incluem a carta de George H.W. Bush para Bill Clinton, incentivando-o a não se desencorajar com críticas, e a de Barack Obama para Trump, parabenizando-o pela vitória em 2016 e destacando a importância de priorizar amigos e familiares.



Trump também manteve a tradição ao deixar uma mensagem para Biden em 2021, descrita como "generosa" pelo democrata, mas cujo conteúdo nunca foi divulgado.



Ao retomar o cargo, Trump foi novamente parte da história.