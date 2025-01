Trump decretou emergência e autorizou tropas na fronteira com o México

Terça 21/01/25 - 6h30

O presidente Trump declarou emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20), autorizando o uso de recursos adicionais do Departamento de Defesa para reforçar o controle fronteiriço.



A ordem executiva permite ao secretário de Defesa mobilizar unidades das Forças Armadas, incluindo a Reserva Pronta e a Guarda Nacional, para apoiar o Departamento de Segurança Interna (DHS).



Trump argumentou que a integridade das fronteiras dos EUA está sob grave ameaça, justificando a necessidade de ação militar para "garantir a soberania e a segurança do povo americano".



Atualmente, cerca de 2.200 militares em serviço ativo operam na região como parte da Força-Tarefa Conjunta-Norte, desempenhando funções de apoio, como transporte, monitoramento e manutenção de veículos. No entanto, o número de tropas poderá aumentar, conforme futuras avaliações e solicitações específicas.



O secretário de Defesa foi instruído a apresentar um plano estratégico relacionado às missões do Comando Norte dos EUA, visando "fechar as fronteiras e manter a soberania e integridade territorial" do país.