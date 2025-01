Alerta: em Brasília, funcionária é acusada de ficar com o bilhete premiado da Mega, mediante fraude

Terça 21/01/25 - 12h58

Fique atento, pois pode acontecer em qualquer lugar:



Funcionária de uma lotérica em Taguatinga, no Distrito Federal, admitiu ter furtado um bilhete premiado da quina da Mega-Sena, avaliado em R$ 34 mil.



A vítima procurou a lotérica na segunda-feira (13) para retirar o prêmio, mas foi informada pela atendente que o bilhete não é vencedor da quina e que o bilhete seria descartado.





Após verificar os números sorteados pela internet e confirmar o prêmio, a cliente registrou um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia.



Em depoimento posterior, a funcionária confessou o crime e revelou ter cometido uma fraude similar anteriormente, envolvendo outro bilhete premiado, no valor de aproximadamente R$ 400.



O proprietário da lotérica colabora com as investigações.



Disse que, demitiu a atendente e está auxilia na recuperação do prêmio.



A Polícia Civil já recuperou o bilhete de R$ 34 mil e deve indiciar a atendente por furto mediante fraude.