Tombamento de caminhão em Sete Lagoas, por volta da meia-noite, fechou o tráfego da BR-040 para Belo Horizonte. Apenas uma faixa foi liberada, ainda há pouco

Quarta 22/01/25 - 7h06

Na noite de terça-feira (21), caminhão carregado de carvão tombou na BR-040, no km 476, em Sete Lagoas, no sentido Belo Horizonte.



Foi pouco antes meia-noite.



O trecho ficou parcialmente interditado por mais de sete horas.



Apenas uma faixa foi liberada por volta das 6h30 já desta quarta-feira (22).



Há grande congestionamento na região.



O motorista não sofreu ferimentos.



Parte da carga se espalhou pela pista.



Não há previsão para a reabertura total da via.