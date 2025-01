Meteorologia emite alerta de tempestade "severa" também no Norte de Minas, com 45% de chances

Quarta 22/01/25 - 11h00

Aviso de: TempestadeGrau de severidade: Perigo PotencialInício: 22/01/2025 12h00minFim: 23/01/2025 10h00minRiscos Potenciais:INMET publica aviso iniciando em: 22/01/2025 12:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos..Instruções:Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).Municípios:Abadia de Goiás - GO (5200050), Abadia dos Dourados - MG (3100104), Abadiânia - GO (5200100), Abaeté - MG (3100203), Abatiá - PR (4100103), Abre Campo - MG (3100302), Acaiaca - MG (3100401), Acreúna -...Áreas Afetadas:Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Ocidental do Tocantins, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Litoral Sul Paulista, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Paranaense, Distrito Federal, Norte de Minas, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, Jequitinhonha, Sudeste Paranaense, Oeste Paranaense