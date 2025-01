Nova ponte, ao custo de 1,2 milhão de reais, vai servir a região dos bairros Melo e Todos os Santos, na entrada da Unimontes, a partir do anoitecer desta quinta-feira

Quarta 22/01/25 - 11h41

Da prefeitura, quarta-feira, 11h31m:(...)A Prefeitura de Montes Claros vai inaugurar nesta quinta-feira, 23, às 18h30, uma nova ponte que vai facilitar o acesso à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).(...)A nova ponte foi construída sobre o Córrego Vieiras, na Avenida José Corrêa Machado, interligando as ruas Benedito Helvécio Guimarães, no bairro Melo, e Santo Antônio, no Todos os Santos.(...)A obra teve custo de R$ 1,2 milhão. A nova ponte é composta por duas pistas, de 3,7 metros de largura cada, para veículos, e duas passarelas laterais, de 2 metros de largura, para pedestres, separadas por guarda-rodas e protegidas por guarda-corpos nos lados externos.