9 equipes foram mobilizadas nesta tarde: SAMU detalha o estado de saúde das pessoas feridas no acidente entre carreta e ônibus, na BR-365, perto de M. Claros. Dos 50 passageiros, 18 vieram para hospitais em M. Claros - veja o estado de cada um

Equipes do SAMU são empenhadas para grave acidente envolvendo múltiplas vítimas na BR-365



Nove equipes do SAMU de Montes Claros, Pirapora, Jequitaí e Coração de Jesus, além do Suporte Aéreo Avançado de Vida (Saav) foram acionados para prestar socorro as vítimas de uma colisão entre ônibus e carreta na BR-365, em Montes Claros, na tarde desta quarta-feira (22).



O ônibus seguia de Maceió (AL) para o Paraná quando aconteceu o acidente.



Com o impacto, o motorista da carreta ficou preso as ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a equipe médica do SAMU estabilizava o paciente.



O homem de 34 anos apresentava traumatismo cranioencefálico leve e sentia dor nos membros inferiores.



A vítima foi transportada pelo Saav para a Santa Casa de Montes Claros.



Todas as vítimas que estavam no ônibus foram avaliadas pelos socorristas do SAMU, sendo que dos 50 passageiros, 18 precisaram ser encaminhadas para o Hospital Universitário e Santa Casa de Montes Claros:



um menino de sete anos apresentava dor cervical;



um garoto, 11, sentia dor cervical e apresentava escoriações;



uma adolescente, 13, apresentava um corte na mão;



um adolescente, 14, também teve um corte na mão;



uma jovem, 18, sentia dor no tórax, estava com suspeita de fratura no braço e apresentava escoriações nas pernas;



uma mulher, 24, foi ejetada do ônibus e estava com uma possível fratura no braço e ombro direito;

um homem, 28, que também foi ejetado do veículo sentia dor no tórax;



uma mulher, 26, sentia dor no ombro e abdômen;



uma gestante, 32, apresentava um ferimento na cabeça;



um homem, 35, sentia dor no ombro;



uma mulher, 37, teve traumatismo cranioencefálico e escoriações no braço esquerdo;



uma mulher, 39, teve um corte no braço esquerdo e apresentava escoriações;



um homem, 39, teve traumatismo cranioencefálico;



um homem, 42, sentia dor na perna;



um homem, 42, teve um corte na orelha;



um homem, 56, apresentava um ferimento na face e no braço direito e sentia dor no tórax;



uma senhora, 66, sentia dor no tórax e estava com possível fratura na perna direita;



e um idoso, 70, apresentava fratura na perna direita e dor cervical.



As vítimas que não tiveram ferimentos foram retiradas do local do acidente por um micro-ônibus do município de Jequitaí.