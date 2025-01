Chuva neste próximo fim de semana pode aliviar incêndios na Califórnia. 31 mil moradores foram evacuados e outros 23 mil estão em em alerta

Quarta 22/01/25 - 23h15

Nesta quarta-feira (22), novos incêndios florestais atingiram o sul da Califórnia, obrigando 31 mil moradores da região de Los Angeles a evacuarem suas casas, enquanto outras 23 mil pessoas receberam alertas para possíveis evacuações.



As chamas, tocadas por ventos fortes e vegetação seca, devastaram área de 32 km², equivalente a mais de 4 mil campos de futebol.



Cerca de 1.100 bombeiros foram mobilizados, além de helicópteros e aeronaves, para conter o avanço do fogo.



Os novos focos agravam a situação dos brigadistas, que atuam nos incêndios Eaton e Palisades, iniciados em 7 de janeiro e responsáveis pela morte de 28 pessoas.



Os dois incêndios foram contidos em 91% e 68%, respectivamente.



A falta de chuva significativa há nove meses intensifica o risco na região, que está sob alerta de bandeira vermelha para incêndios.



Os ventos atuais são menos intensos.



Previsões apontam para a possibilidade de chuvas no fim de semana, o que pode aliviar a crise.