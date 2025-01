Acidente nas proximidades de M. Claros movimentou os serviços médicos municipais. Leia nota da Prefeitura

Quarta 22/01/25 - 23h34

Da Prefeitura, quarta-feira, 23h32m:



Nota da Prefeitura



A UPA Chiquinho Guimarães, da Prefeitura de Montes Claros, nesta quarta-feira, 22 de janeiro, estava preparada para atender 32 pessoas víitmas do grave acidente ocorrido nesta tarde, na BR-365.



Dessas, 14 vítimas já foram atendidas, sendo 3 crianças, todos com traumas leves, necessitando de suturas e medicações.



Toda a equipe médica foi acionada para dar suporte às vítimas. A Guarda Civil Municipal deu apoio e segurança no local.



Apenas um dos pacientes atendidos na UPA necessitou de tomografia e ficou em observação.



Os demais estão sendo atendidos e liberados.



A UPA cumpriu o seu papel de desafogar o atendimento hospitalar em Montes Claros, segundo maior entroncamento rodoviário do Brasil.



A Prefeitura de Montes Claros informa que serão construídas mais duas UPAs na cidade.