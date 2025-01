Quinta 23/01/25 - 21h54

Dos Bombeiros, quinta-feira, 21h38m:





Na tarde desta Quinta - Feira (23/01/2025), o 8º Pelotão de Bombeiros Militar, em Januária, foi acionado via 193 para realizar o resgate de uma vaca que havia caído em um buraco no Distrito de São Bento município de Januaria/MG.



Imediatamente, uma equipe deslocou-se até o local, onde deparou com vaca em um burraco de aproximadamente 2 metros de profundidade. O animal estava em estado de exaustão, apresentando alguns ferimentos devido à queda no buraco.



Após avaliar as condições de segurança do local, os militares, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e técnicas de manejo de animais de grande porte, montaram um sistema de vantagem mecânica ancorado em dois poste e uma árvore proxima e realizaram o resgate do bovino. A vaca foi entregue ao seu proprietário, apresentando apenas escoriações. O proprietário foi orientado a buscar avaliação veterinária para garantir a saúde do animal.



Por fim, o local foi devidamente isolado para evitar novos acidentes, e o proprietário do terreno foi orientado a fechar completamente o buraco, prevenindo futuros incidentes.



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforça a importância de manter buraco e fossas sempre fechadas e bem sinalizadas para evitar acidentes. Em caso de emergências, ligue 193, o amigo certo nas horas incertas.