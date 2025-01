Trump ordenou a liberação dos documentos secretos sobre o assassinato do presidente Kennedy, em 22 de novembro de 1963. A história vai ser reaberta

Quinta 23/01/25 - 23h03

Em 22 de novembro de 1963, o então presidente dos EUA, John F. Kennedy, foi morto enquanto desfilava em uma limousine aberta em Dallas, Texas.



Dois tiros atingiram o presidente, sendo o segundo fatal.



O governador John Connally também foi ferido.



Kennedy foi levado ao hospital, mas não resistiu.



Seu assassinato é um dos eventos mais marcantes da história americana e alvo de intensas especulações desde então.



A versão oficial, elaborada pela Comissão Warren, aponta Lee Harvey Oswald como o único responsável pelos disparos.



O ex-fuzileiro naval, que teria atirado do sexto andar de um depósito de livros, foi morto dois dias depois por Jack Ruby, um homem com ligações à máfia.



A comissão também defendeu a controversa "teoria da bala única", que sugere que um único projétil feriu Kennedy e Connally.



O relatório foi recebido com ceticismo.



Outros sugerem que o ataque teve múltiplos responsáveis, apontando suspeitas sobre a CIA, Cuba, a máfia, a União Soviética e até o vice-presidente Lyndon B. Johnson.





Donald Trump agora ordenou a liberação de documentos sigilosos relacionados ao caso, reacendendo as discussões.



Teorias alternativas continuam a florescer, alimentadas por lacunas no relatório oficial e pela complexidade do contexto político da época, marcado pela Guerra Fria, tensões com Cuba e mudanças internas nos EUA.