Copasa culpa a Cemig por provável falta de água em 18 bairros de M. Claros, nesta sexta-feira. Consulte a lista

Da Copasa, sexta-feira, 10h46m:



A Copasa informa que, em razão da falta de energia elétrica programada pela concessionária responsável, o abastecimento de água do município de Montes Claros poderá apresentar intermitências nesta sexta-feira (24/01).



A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, após o restabelecimento da energia elétrica.



REGIÃO DE ABRANGÊNCIA



Grande Maracanã, Santo Inácio, São Geraldo II, Gran Royalle, Residencial Sul, Monte Belo, Santa Rafaela, Parque Sul, Alterosa, Dona Gregória, Vila Campos, Morada do Parque, Morada da Serra, Santo Amaro, Cristo Rei, Chiquinho Guimarães, Mangues e Mirante do Sol.



A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d`água podem não sofrer impactos.