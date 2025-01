Estados Unidos vão enviar um segundo avião militar para substituir o que teve problema técnico em Manaus, trazendo deportados brasileiros. Voo deverá ser retomado para BH, na tarde deste sábado

Sábado 25/01/25 - 7h38

O voo com 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos, que tem como destino final Belo Horizonte, foi interrompido em Manaus na noite de sexta-feira (24) devido a problemas técnicos.



A aeronave militar, do governo norte-americano, pousou no Aeroporto Eduardo Gomes para reabastecimento, mas apresentou falhas no sistema de ar-condicionado, gerando um princípio de tumulto entre os passageiros.



A tripulação decidiu cancelar a decolagem por motivos de segurança.



Segundo a Polícia Federal de Manaus, os Estados Unidos enviarão uma nova aeronave para completar o transporte a Belo Horizonte.



O novo voo está previsto para chegar a Manaus na tarde deste sábado (25).



Os passageiros estão sendo acomodados em área isolada do aeroporto, sob supervisão da Polícia Federal.