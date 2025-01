Menino de 6 anos está desaparecido no Rio Verde Grande, nas proximidades de M. Claros. Varredura por um quilômetro não trouxe resultado e helicóptero foi mobilizado. O menino estava acompanhado do pai

Sábado 25/01/25 - 19h06

Dos Bombeiros, sábado, 19h05m:



Na manhã deste sábado (25) por volta das 10h09, os bombeiros de Montes Claros além do helicóptero Arcanjo 06, foram acionados para ocorrência de afogamento no Rio Verde Grande, próximo ao km 17 da rodovia LMG-657, próximo a entrada da comunidade de Tabua, zona rural de Montes Claros.



No local, foi identificada uma ponte de concreto parcialmente submersa, onde diversas pessoas tentavam prestar ajuda.



A vítima, uma criança de 6 anos, sexo masculino, identificada pelas iniciais A.G.R.S., desapareceu após atravessar a ponte. Segundo testemunhas, a criança, acompanhada pelo pai, J.A.S., foi ao rio para lavar os pés e, ao abaixar-se para pegar as sandálias, não foi mais vista.



O rio apresenta profundidade variável, de 1 a 2 metros em alguns trechos.



Assim que chegaram ao local, os bombeiros iniciaram as buscas analisando a lâmina d’água.



Mergulhos livres foram realizados com equipamentos básicos, como máscara facial, snorkel e nadadeiras, enquanto outra equipe preparava equipamentos especializados para buscas em áreas mais profundas.



Técnicas de varredura em pêndulo, com o uso de cordas, foram aplicadas, além do emprego de equipamentos avançados, como coletes equilibradores, cilindros de oxigênio, profundímetros e máscaras faciais.



As margens do rio, incluindo locais de difícil acesso entre galhos e raízes, também foram minuciosamente inspecionadas em um raio de aproximadamente 1 km rio abaixo.



No entanto, até o momento, a vítima não foi localizada.



A operação continua em andamento, contando com a participação de duas guarnições, totalizando seis militares empenhados na busca pela vítima.