Acidente no final da tarde de sábado entre carreta baú e carro, na BR-251, além do Barrocão. 2 pessoas foram trazidas para hospital em M. Claros

Domingo 26/01/25 - 10h12

Dos Bombeiros, domingo, 7h34m:







Na tarde deste sábado, 25/01/2025, por volta das 18:21h, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Francisco Sá deslocou até o km 436 da BR 251, proximo ao trevo de Grão Mogol, em atendimento a uma colisão entre uma carreta baú que seguia sentido Salinas transportando carga mista e um automovel de passeio que seguia sentido Montes Claros.



Em um primeiro momento, a equipe de bombeiros apoiou o SAMU conduzindo na unidade de resgate uma vítima passageiro do automóvel envolvido para atendimento médico em Francisco Sá.



O SAMU conduziu duas vítimas para um hospital em Montes Claros, sendo outras duas vítimas do automóvel e o condutor da carreta, liberadas no próprio local.



Posteriormente, a equipe de bombeiros retornou ao local do sinistro com uma viatura de combate a incêndios, onde realizou trabalhos de prevencao de incêndio, limpeza da pista e eliminação do risco de derrapagem causado por óleo lubrificante e combustível que se espalharam sob a rodovia.



A pista ficou interditada nos dois sentidos para remoção dos veículos envolvidos. Atuaram em conjunto no atendimento desta ocorrência, Corpo de Bombeiros, PRF, SAMU e Guincho.