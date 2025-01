Trump impôs tarifas de 25% contra a Colômbia, após o presidente local rejeitar voos de deportados e decretar medidas de reciprocidade. Entrada de colombianos vai ficar mais rígida

Domingo 26/01/25 - 23h52

O presidente Trump adotou tarifas emergenciais contra a Colômbia após o país rejeitar voos com imigrantes ilegais deportados.



O presidente colombiano, Gustavo Petro, recusou a entrada de dois aviões militares americanos, alegando que os migrantes devem ser tratados com dignidade.





Já Trump afirmou que a decisão ameaça a segurança nacional dos EUA e impôs tarifas de 25% sobre produtos colombianos, que podem aumentar para 50% em uma semana.



Além disso, serão aplicadas sanções, incluindo bloqueios de viagens e inspeções mais rígidas para colombianos entrarem nos EUA.





Em reação, Petro anunciou tarifas de 25% sobre produtos americanos e incentivou a ampliação das exportações colombianas para outros mercados.



Também destacou que há mais de 15 mil americanos em situação irregular na Colômbia e condenou o tratamento dado aos migrantes deportados.





O uso de aviões militares para deportações faz parte das medidas de emergência de imigração de Trump.



Petro propôs receber os imigrantes em aviões civis.





Os EUA são o principal parceiro comercial da Colômbia.



Representam cerca de 30% das exportações do país.



A balança comercial favorece os americanos, que exportaram US$ 17,2 bilhões à Colômbia em 2024.



O México também rejeitou voos militares americanos.