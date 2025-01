Inteligência Artificial da China balança os mercados. Empresas norte-americanas e da Europa perderam 1 trilhão de reais, só na turbulência de hoje

Segunda 27/01/25 - 22h45

O lançamento de modelo avançado de inteligência artificial pela startup chinesa DeepSeek causou turbulência no mercado financeiro global nesta segunda-feira (27).Empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa perderam cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado em apenas um dia, segundo a Bloomberg.Entre os mais afetados estão nomes como Larry Ellison (Oracle), que perdeu US$ 27,6 bilhões, e Jensen Huang (Nvidia), com queda de US$ 20,8 bilhões em sua fortuna.O novo assistente de IA da DeepSeek superou o ChatGPT em downloads na App Store e se tornou o aplicativo mais bem avaliado nos EUA, chamando a atenção por oferecer alternativa eficiente e de baixo custo.A Nvidia, que perdeu US$ 589 bilhões em valor de mercado — uma queda de 16,9%, a maior da sua história.Outras gigantes, como Oracle, Alphabet (Google) e Microsoft, registraram quedas significativas.Já a Amazon e a Meta conseguiram evitar maiores prejuízos, fechando o dia em alta.A DeepSeek se destacou ao anunciar que seu modelo V3 foi treinado com menos de US$ 6 milhões em chips Nvidia H800, desafiando o domínio dos Estados Unidos no setor.Especialistas avaliam que a ascensão da DeepSeek pode reconfigurar o mercado de IA.