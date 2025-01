O caminhão, que ia, era dirigido por homem de 35 anos, que nada sofreu. Na moto, atravessava o homem de 48, que morreu. No meio, a BR-135

Terça 28/01/25 - 9h51

Do Corpo de Bombeiros, terça-feira, 9h11m:



Por volta das 14h15min o posto avançado de Bocaiúva foi acionado nesta segunda feira (27/01/2025) para atendimento de ocorrência de vítima de colisão entre caminhão e motocicleta, na MGC 135 KM 412, próximo a empresa saga, em Bocaiúva.



No local a guarnição de bombeiros deparou com a vítima, o condutor da motocicleta de 48 anos sexo masculino já sem vida devido aos graves ferimentos decorrente da colisão,a USA do SAMU, também esteve no local.



O condutor do caminhão de 35 anos que nada sofreu, relatou que seguia pela Br 135 sentido Montes Claros/Belo Horizonte quando deparou com a motocicleta que atravessava a via, momento que veio a colidir frontalmente contra o veículo.



A polícia Militar compareceu no local para providência e registro dos fatos.