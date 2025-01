Presidente Trump pergunta: "...por que o helicóptero não subiu ou desceu ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião?”

Quinta 30/01/25 - 7h12

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nas redes sociais sobre a colisão entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar no Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, D.C.



DISSE TRUMP:





“O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas, por que o helicóptero não subiu ou desceu ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião?”, escreveu ele no Truth Social.