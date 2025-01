Preço do diesel no Brasil deve subir entre 18 e 24 centavos por litro. Aumento da gasolina e do gás deve ficar para depois

Quinta 30/01/25 - 12h42

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou ao presidente Lula:



A Petrobras precisa reajustar o preço do diesel.



O aumento está sendo calculado, mas a estimativa é de um acréscimo entre R$ 0,18 e R$ 0,24 por litro nas bombas.



Durante a reunião, ela afirmou que não há necessidade de ajuste nos preços da gasolina e do gás de cozinha.



Para a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem do diesel em relação ao mercado internacional chegou a 16% na última semana, o que representa diferença superior a R$ 0,50 por litro.