Trump volta a ameaçar o BRICS, agora com tarifas de 100%: "Eles podem procurar outro ‘otário’", disse. Também citou o México, a China e o Canadá

Sexta 31/01/25 - 7h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar os países do BRICS com tarifas de 100% nesta quinta-feira (30), caso o bloco siga na busca por alternativas ao dólar.



Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os países do grupo precisarão se comprometer a não criar ou apoiar uma nova moeda para substituir o dólar, sob risco de perder acesso ao mercado americano.



"Eles podem procurar outro ‘otário’", declarou.



Trump já havia feito ameaças semelhantes em dezembro.



Durante a campanha, reforçou a postura, e prometeu ampliar tarifas sobre importações.



Trump indicou que, a partir de 1º de fevereiro, poderá aplicar novas taxas sobre produtos do México, Canadá e China, reforçando sua política de proteção à economia dos EUA.