Distribuidoras já pagam 3,72 reais por litro de diesel, a partir deste sábado. Gasolina também sobe, por causa do aumento do ICMS

Sábado 01/02/25 - 6h47

A partir deste sábado (1º), os preços da gasolina e do diesel sobem em todo o Brasil devido ao reajuste do ICMS, definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro de 2024.



O litro da gasolina terá aumento de R$ 0,10, enquanto o diesel subirá R$ 0,06.



DIESEL



Além da alta do imposto, o diesel terá reajuste da Petrobras, que elevará o preço nas refinarias em R$ 0,22 por litro.



Com isso, as distribuidoras pagarão, em média, R$ 3,72 pelo litro do combustível.







Até janeiro de 2025, o ICMS era de R$ 1,37 para a gasolina e R$ 1,06 para o diesel.



Com a mudança, os valores passam para R$ 1,47 e R$ 1,12, respectivamente.



O gás de cozinha TERÁ redução de R$ 0,26 no imposto sobre o botijão de 13 kg.