China, por 2 ministros, reage a Trump e diz que contestara sobretaxa com "contramedidas", e recorre à OMC

Domingo 02/02/25 - 13h14

A China afinal se pronunciou:



O governo da China reagiu neste domingo (2) à nova tarifa de 10% imposta pelo governo de Donald Trump sobre importações chinesas.



Em comunicado, os ministérios das Finanças e do Comércio afirmaram que Pequim contestará a medida na Organização Mundial do Comércio e adotará “contramedidas”.



O Ministério do Comércio chinês classificou a tarifa como uma violação das regras do comércio internacional e pediu um diálogo mais aberto entre os países.



A China já contestou medidas semelhantes adotadas pela União Europeia contra veículos elétricos chineses.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que uma guerra comercial não beneficia ninguém e que a China seguirá buscando cooperação econômica global.