Capitã do Exército norte-americano, de 28 anos, conduzia o helicóptero que se chocou contra jato, nas proximidades da Casa Branca. Identificados 55 dos 67 mortos

Segunda 03/02/25 - 17h17

O Exército dos EUA inicialmente escolheu não divulgar a identidade de uma das militares envolvidas na colisão entre o helicóptero Blackhawk e avião da American Airlines em Washington.



Depois mudou de ideia, após a família da capitã de 28 anos decidir emitir uma declaração sobre suas realizações.



A oficial, formada pela Universidade da Carolina do Norte, ingressou no Exército em 2019 e acumulava mais de 450 horas de voo, sendo certificada como piloto em comando.



No momento, ela realizava um voo de avaliação com suboficial de 39 anos.



Um sargento, de 28, também estava a bordo e morreu.



O presidente Donald Trump sugeriu que a diversidade poderia ter influenciado o desastre e sugeriu que o helicóptero estava voando acima do limite permitido.



Relatório inicial da Agência de Aviação Civil dos EUA (FAA) aponta para possíveis falhas na torre de controle, que operava com menos controladores do que o recomendado no momento.



No Rio Potomac, a 6km da Casa Branca e a menos, do Pentágono, equipes de resgate já identificaram 55 dos 67 mortos.