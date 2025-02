Agropecuária acredita que tarifas dos Estados Unidos serão aplicadas também contra o setor, no Brasil

Terça 04/02/25 - 6h59

A Frente Parlamentar da Agropecuária vê como provável a imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos agropecuários brasileiros, seguindo o protecionismo adotado pelo governo Trump.



Há histórico de disputas comerciais entre os dois países, como no setor de algodão, camarão, suco de laranja, açúcar e etanol.



O Brasil se esforça para ampliar a cota de exportação do açúcar isento de impostos, enquanto os EUA querem a redução da tarifa brasileira sobre o seu etanol, atualmente em 18%.



Caso tarifas sejam aplicadas, contrapartidas poderão ser negociadas, como o aumento da cota de carne bovina brasileira sem imposto, hoje de 65 mil toneladas.



Especialistas também dizem que os EUA não devem dificultar demais as relações comerciais com países estratégicos, incluindo o Brasil.



O governo brasileiro, até aqui, diz que não recebeu sinais concretos de novas tarifas.