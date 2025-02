Policial civil dispara contra namorada, também policial, e é morto por colegas dentro de delegacia

Terça 04/02/25 - 15h42

Policial ataca namorada e é morto em delegacia de Duque de Caxias

Feridos em confronto são encaminhados para hospital da região







Um policial civil morreu nesta terça-feira (4) em meio a um tiroteio em um edifício em Duque de Caxias, zona norte do Rio de Janeiro, onde funcionam simultaneamente a 59ª Delegacia de Polícia e a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Após o confronto, feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, próximo do local.

O episódio teve início quando o policial civil chegou à Deam e fez disparos contra sua namorada, também policial civil. Outros agentes que estavam no local reagiram e o confronto se estendeu até as instalações da 59ª Delegacia de Polícia.

"Diante do risco para os agentes e para a população, policiais civis e militares que estavam na delegacia precisaram contê-lo, em legítima defesa. Ele veio a óbito", registra nota divulgada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol).

A pasta disse ainda que foram encontrados remédios para esquizofrenia nos pertences do homem, o que são indícios de que ele poderia estar em um surto psicótico.

De acordo com a Sepol, a policial civil já havia se queixado com colegas dos conflitos com o namorado. A agente está entre os feridos socorridos para o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo.

"Ela passa por cirurgia e seu estado de saúde é grave", informa a nota da Sepol, acrescentando que está prestando apoio às famílias dos envolvidos.

Não há informações sobre o número total de feridos.

Uma investigação já está em andamento simultaneamente na 59ª Delegacia de Polícia e na Deam. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) presta suporte.LÉO RODRIGUES - REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL