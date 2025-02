Trump quer que palestinos sejam deslocados de Gaza e reassentados em outros países, como Egito e Jordânia

Terça 04/02/25 - 21h15

O presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos deveriam assumir o controle da Faixa de Gaza, mantendo uma “posição de posse de longo prazo” no território.



Segundo ele, os palestinos não deveriam ser responsáveis por reconstruir a região, e os EUA liderariam esse processo, criando empregos e desenvolvimento.



As declarações foram feitas na Casa Branca, ao lado do premiê israelense Benjamin Netanyahu, que evitou comentar diretamente o plano de Trump.



Netanyahu reafirmou os objetivos de Israel: libertar reféns e eliminar ameaças vindas de Gaza.



Trump também sugeriu que palestinos deslocados fossem reassentados em outros países, como Jordânia e Egito.



Ambos os governos rejeitaram a proposta, defendendo o direito dos palestinos de permanecerem em sua terra. A Arábia Saudita também se posicionou contra a ideia e reafirmou que não estabelecerá laços com Israel sem a criação de um Estado Palestino.